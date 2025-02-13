Bahçeli'den Davutoğlu'na 'Gazze' Telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile telefonda görüştü. Bahçeli, Davutoğlu'nun Berat Kandili’ni kutlarken ayrıca Gazze'deki gelişmeler de değerlendirildi.

Bahçeli'den Davutoğlu'na 'Gazze' Telefonu

Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu telefonda Berat Kandili dolayısıyla görüştü. Bahçeli, Davutoğlu'nun Berat Kandili’ni kutladı.

Bahçeli'den Davutoğlu'na 'Gazze' Telefonu - Resim : 1

Ahmet Davutoğlu’nun TBMM’de yaptığı Grup konuşmasında tekraren geçmiş olsun dileklerini iletmesinin ardından gerçekleşen görüşmede Davutoğlu, geçmiş olsun dileklerini yineledi. Görüşmede, Gazze'de son dönemdeki gelişmeler değerlendirilirken, karşılıklı yapılabilecekler de ele alındı.

Bahçeli'den Davutoğlu'na 'Gazze' Telefonu - Resim : 2

Görüşmede, süreçte Gazze ve birçok konuda görüşmelere devam edileceği temennisinde bulunuldu.

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Kaynak: ANKA

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