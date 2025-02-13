Tüyler Ürperten Olayda Yeni Detaylar: 3 Değil 10 Yıl Önce Ölmüş, Kemikleri Toz Halinde Kavanozda Götürüldü

İzmir’de yalnız yaşadığı evinde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Emekli hemşire Gülşen Çoğulu’nun 3 yıl önce değil yaklaşık 10 yıl önce öldüğü yapılan ilk incelemelerde belirlendi. Talihsiz kadının kemiklerinin toz haline geldiği ve kavanoza konularak götürüldüğü ortaya çıkan bilgiler arasında.

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Tüyler Ürperten Olayda Yeni Detaylar: 3 Değil 10 Yıl Önce Ölmüş, Kemikleri Toz Halinde Kavanozda Götürüldü

İzmir’in Konak ilçesinde 4 katlı bir binanın en üst katında oturan 87 yaşındaki emekli hemşire Gülşen Çoğulu’nun kemikleri bulunmuştu. Yaşlı kadının 23 yıl önce eşi hayatını kaybedince yalnız yaşamaya başladığı ve bu evlilikten çocukları olmayan Çoğulu'nun eşinin ilk evliliğinden olan üvey oğlu R.Ç. ile de uzun süre önce irtibatı koptuğu bildirildi.

YATAKTA KEMİKLERİ BULUNDU

Üvey annesi Çoğulu'na ulaşamayan R.Ç., durumu polise bildirmesi üzerine acı gerçek gün yüzüne çıktı. Polis ekipleri, beraberinde R.Ç. ve çilingirle birlikte geçtiğimiz günlerde Çoğulu'nun evine gitti. Kapıyı çilingire açtıran polis ekipleri, girdikleri çöp yığını içerisindeki dairede yaptığı incelemede yatak odasındaki yatakta, üzerindeki kıyafeti kısmen çürümüş olan Gülşen Çoğulu'nun kemikleriyle karşılaştı.

Olay yeri inceleme ekipleri, Çoğulu'nun uzun süre önce öldüğünü ve cesedinden sadece kemikler kaldığını tespit etmişti. Savcının incelemesinin ardından kemikler, otopsi yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi ve Gülşen Çoğulu'nun evinin kapısı ise mühürlendi.

Tüyler Ürperten Olayda Yeni Detaylar: 3 Değil 10 Yıl Önce Ölmüş, Kemikleri Toz Halinde Kavanozda Götürüldü - Resim : 1

10 YIL ÖNCE ÖLMÜŞ

Talihsiz kadının toz haline gelen kemiklerinde yapılan ilk incelemede 3 yıl değil yaklaşık 10 yıl önce öldüğü anlaşılırken kemiklerinin bazılarının da toz haline geldiği için kavanoza konarak götürüldüğü ortaya çıktı.

Yaşlılığa bağlı akli dengesinin yerinde olmadığı ve çöp evde yaşadığı belirtilen Çoğulu'nun üvey evladı tarafından huzurevine yerleştirildiği, komşularının yaşlı kadını huzurevinde kaldığını düşündükleri öğrenildi. Yaşlı kadının evinin çöp ev haline gelmesi nedeniyle kötü kokuların da çöplerden kaynaklı olduğunun düşünüldüğü belirtildi.

Tüyler Ürperten Olayda Yeni Detaylar: 3 Değil 10 Yıl Önce Ölmüş, Kemikleri Toz Halinde Kavanozda Götürüldü - Resim : 2

ANNESİNİN MEZARI AÇILACAK

Kan bağı olan hiç bir yakınına ulaşılamayan Çoğulu'nun kimlik tespiti için annesinin mezarının açılacağı öğrenildi. Ayrıca yaşlı kadının maddi durumunun iyi olduğu ve huzurevinden kendi isteğiyle ayrılarak evine geri döndüğü ve Özdere'de bir yazlığının da bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak: SABAH

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