Bahçeli ile Özgür Özel Arasında Kritik Görüşme

MHP lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısında kendisinden bahseden CHP lideri Özgür Özel'i arayarak, sağlığıyla ilgili sözleri için teşekkür etti. Özel de Bahçeli’ye bir kez daha şifa dileklerini iletti.

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Bahçeli ile Özgür Özel Arasında Kritik Görüşme

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin bugünkü grup toplantısında, başarılı bir kalp ameliyatı geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini dile getirdi.

MHP lideri Bahçeli de grup toplantısının ardından, bugüne kadar sağlık durumunu MHP kurmayları üzerinden takip eden CHP liderini arayarak kendisi hakkındaki açıklamaları dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Özel de Bahçeli’ye bir kez daha geçmiş olsun dileğinde bulunarak, kısa zamanda sağlığına kavuşup çalışmalarına başlamasını temenni etti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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