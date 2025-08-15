Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Neşteri Vurdu: 107 Ürün Hakkında Toplatılma Kararı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 20 binden fazla sanayi ürünü denetime tabi tutuldu. Bakanlık tarafından yapılan denetimlerde bin 363 ürün uygunsuz bulundu, 107 farklı marka ve model hakkında toplatma kararı verildi. İşte geri çağırılan o marka ve modeller...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Neşteri Vurdu: 107 Ürün Hakkında Toplatılma Kararı!
Yılın ilk 6 aylık döneminde 20 bin 179 sanayi ürün denetini yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan denetlemelerde uygunsuz bulunan 2 bin 363'ü için 159 milyon 616 bin 915 lira idari para cezası kesildi.

BAKANLIK NEŞTERİ VURDU! 20 BİN 179 SANAYİ ÜRÜNÜ DENETLENDİ

Bakanlık ekiplerince, bu dönemde 20 bin 179 sanayi ürününe yönelik denetim yapıldı. En fazla denetim, 6 bin 870 ile asansör ve 3 bin 456 ile elektrikli ekipmanlara yönelik gerçekleştirildi.

Denetlenen sanayi ürünlerinden 2 bin 363'ü uygunsuz bulundu ve 256 ürün teste gönderildi.

159 MİLYON 616 BİN 915 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Denetlenen ürünlerin uygunsuzluk oranı yüzde 11,71 olarak hesaplandı. Uygunsuzluk oranının en yüksek olduğu ürün grupları yüzde 33,33 ile aerosol kaplar, yüzde 24,4 ile asansörler ve yüzde 18,42 ile piroteknik ürünler oldu.

Bu kapsamda, 107 farklı marka ve modeldeki sanayi ürünü hakkında toplatma kararı verildi. Toplatma kararı verilen ürünler grupları arasında 42 ile otomotiv ve 30 ile elektrikli ekipmanlar öne çıktı.

Bakanlıkça, tespit edilen uygunsuzluklara karşı 159 milyon 616 bin 915 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 411 üründeki uygunsuzluğun düzeltilmesi için süre tanındı.

En çok idari para cezası uygulanan ürün grubu da 81 milyon 560 bin 865 lirayla asansörler, 36 milyon 43 bin 237 lirayla otomotiv ve 11 milyon 746 bin 922 lirayla makineler olarak kayıtlara geçti.

ARAÇ VE TAKSİ DENETİMİ YAPILDI

Bakanlık, metroloji alanında da 6 ayda 1 milyon 72 bin 755 ürünü denetledi ve muayene etti. Bu kapsamda, 411 bin 881 gaz sayacı, 145 bin 324 tartı aleti, 130 bin 672 akaryakıt ve LPG sayacı da denetlendi.

Ayrıca, 6 ayda 191 bin 503 takograf ve 49 bin 913 taksimetre de Bakanlığın denetiminden geçti.

Aynı dönemde, 3 bin 197 hazır ambalajlı mamule yönelik de denetim yapıldı.

Kaynak: AA

