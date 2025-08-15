SPK'dan 16 Siteye Erişim Engeli

Sermaye Piyasası Kurulu, yurt dışında izinsiz kaldıraçlı işlem yaptırdıkları gerekçesiyle 16 siteye erişim engeli getirdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 16 internet sitesine, yurt dışı merkezli ve izinsiz şekilde kaldıraçlı işlem yaptıkları gerekçesiyle erişim kısıtlaması getirdi.

SPK tarafından yapılan açıklamada söz konusu erişim engeli kararının, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde alındığı belirtildi.

SPK'nın erişime engel getirdiği siteler şöyle:

https://klasfx264.com
https://hesabim.klasfx264.com
https://www.xmtrtrader.site
https://partners.xmtrtrader.site
https://mypartners.xmtrtrader.site
https://olivemarkets273.com
https://my.olivemarkets273.com
https://www.hf-trk10.com
https://my.hf-trk10.com
https://register.hf-trk10.com
https://trading-fbs-tr.com
https://persyatirim67.com
https://wt.persyatirim67.com
https://sca.persyatirim67.com
https://wolf-markets.com
https://sca.wolf-markets.com

YETKİ BELGESİ İPTALİ

Ayrıca, Euro Finans Menkul Değerler AŞ hakkında yetki belgesinin ve tüm faaliyet izinlerinin iptaline karar verildi.

