Uzman Tamirci 'Yaz Aylarında Görülüyor' Diyerek Uyardı: Aracınızda Bunu Gördüğünüzde Hemen Durdurun!

Egzoz sistemleri üzerine çalışan uzman Matt Bosch, sıcak havalarda görülen yoğun beyaz dumanın genellikle soğutma sıvısının motor içinde yanmasından kaynaklandığını belirtiyor. Bu durum çoğu zaman, motorun yanma odalarını sızdırmaz hale getiren silindir kapağı contasının hasar görmesiyle ortaya çıkıyor.

MASRAFTAN KAÇINMAYIN UYARISI

Piyasada sorunu kısa süreliğine giderebilecek sızdırmazlık ürünleri bulunsa da Bosch, bu tür yöntemlerin sorunu sadece geciktirdiğini, uzun vadede ise onarım maliyetini artırdığını vurguluyor. Uzman, tek güvenilir çözümün contanın değiştirilmesi olduğunu ve bunun maliyetinin sürücünün cebini yakabileceğini ifade ediyor.

HANGİ RENK EGZOZ DUMANI NEYİN HABERCİSİ?

Bosch’a göre yalnızca beyaz değil, farklı renkteki dumanlar da motor sorunlarına işaret edebiliyor:

Mavi duman: Motor yağının yanması; genellikle aşınmış piston segmanları veya valf contalarından kaynaklanır.

Siyah duman: Yakıt sisteminde arıza olduğunun işareti olabilir.

Egzoz sisteminin, adeta aracın sürücüyle “konuşma” yöntemi olduğunu belirten Bosch, dumanın rengi, kokusu veya yoğunluğundaki değişikliklerin mutlaka incelenmesi gerektiğini söylüyor. Ayrıca, gösterge panelindeki uyarı ışıklarının da ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çiziyor.

FRENLERE YAZ BAKIMI ŞART

Uzmanlar, yaz aylarında araç frenlerinin normalden daha yüksek sıcaklık ve zorlama altında çalıştığını hatırlatarak, düzenli fren bakımlarının sadece rutin bir işlem değil, hayati bir güvenlik önlemi olduğunu belirtiyor.