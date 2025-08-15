Soğuk Algınlığı Sanıldı, Ölümcül Hastalık Çıktı! 26 Yaşındaki Gence 1 Yıl Ömür Biçildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İlk semptomlarını üç yıl önce yaşayan Shingler, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve nezle benzeri şikâyetlerini önemsemedi. Durumu giderek kötüleşince yapılan BT taramasında hızla büyüyen tümör tespit edildi. 2022 yılının Kasım ayında, “Şenlik Ateşi Gecesi”nin hemen ardından belirtileri artan genç adam, COVID-19 testi yaptırdı ancak sonuç negatif çıktı. Kendisi ve kız arkadaşı Abby Henstock bunun sıradan bir grip olduğunu düşündü. Fakat iştahını tamamen kaybetmesi üzerine hastaneye başvurdu.

4 KEZ AMELİYAT OLDU, 12 AY ÖMÜR BİÇİLDİ

Warrington Hastanesi’nde yapılan incelemenin ardından Liverpool’daki Walton Merkezi’ne sevk edilen Shingler, dört kez ameliyat oldu. Radyoterapi ve kemoterapi ile tümör geçici olarak küçültüldü ancak kısa süre içinde yeniden büyümeye başladı. 29 Aralık 2022’de, kalıcı şant yerleştirme ameliyatı öncesinde, kendisine 3. evre astrositom teşhisi kondu. Bu teşhis, istatistiklere göre yaklaşık 12 aylık bir yaşam süresine işaret ediyordu.

GERÇEK ÇOK BAŞKA ÇIKTI

“Beyin tümörü tanısını duyduğumda şok oldum, öfkelendim ve kendime sürekli ‘Neden ben?’ diye sordum” diyen Shingler, son iki yılı sevdiklerinin desteğiyle atlatabildiğini belirterek annesine ve Abby’ye minnettar olduğunu söyledi.

Kız arkadaşı Abby Henstock ise, “Haziran 2025’te yapılan son kontrolde tümörün tekrar büyüdüğünü öğrendik” diyerek sürecin zorluklarına dikkat çekti.

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), beyin tümörlerinin belirtilerinin tümörün bulunduğu bölgeye göre değiştiğini, en yaygın semptomlar arasında baş ağrısı, nöbet, mide bulantısı, kusma, uyuşukluk, davranış ve hafıza değişiklikleri ile görme ve konuşma sorunlarının yer aldığını bildiriyor.