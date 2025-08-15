Merkez Bankası Anketi Açıklandı: Yıl Sonu Dolar ve Enflasyon Tahmini Belli Oldu

Merkez Bankası’nın ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon beklentisi sınırlı artarken, dolar tahmininde yükseliş dikkat çekti.

Merkez Bankası Anketi Açıklandı: Yıl Sonu Dolar ve Enflasyon Tahmini Belli Oldu
Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını duyurdu. Reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcının yer aldığı ankette, yıl sonu enflasyon ve dolar tahminlerindeki değişim dikkat çekti. İşte detaylar...

ENFLASYON BEKLENTİSİ SINIRLI YÜKSELDİ

Temmuz ayında yüzde 29,66 olan yıl sonu enflasyon beklentisi, ağustos anketinde yüzde 29,69’a yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 23,39’dan yüzde 22,84’e, 24 ay sonrası beklenti ise yüzde 17,08’den yüzde 16,92’ye geriledi.

DOLAR TAHMİNİ YÜKSELDİ

Ankette yıl sonu dolar kuru tahmini 43,72 TL’den 43,96 TL’ye çıktı. 12 ay sonrası dolar beklentisi de 47,70 TL’den 48,36 TL’ye yükseldi.

BÜYÜME VE FAİZ BEKLENTİLERİ

2025 ve 2026 yılı büyüme tahminleri değişmedi; sırasıyla yüzde 2,9 ve yüzde 3,7 olarak kaldı. Katılımcıların cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi yüzde 43,31’den yüzde 42,85’e gerilerken, bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinin yüzde 40 seviyesinde kalacağı öngörüldü.

