Merkez Bankası Rezervlerinde Tarihi Zirve

TCMB’nin brüt rezervleri 8 Ağustos haftasında 5,4 milyar dolar artarak 174,3 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Net rezervlerde ise 4,5 milyar dolarlık artış bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) brüt rezervleri, 8 Ağustos ile sona eren haftada bir önceki haftaya kıyasla 5,4 milyar dolar artarak 174,3 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Merkez Bankası Rezervlerinde Tarihi Zirve - Resim : 1

1 Ağustos haftasında 169 milyar dolar seviyesinde bulunan brüt rezervler, yılbaşından bu yana toplam 12,9 milyar dolar artış göstermiş oldu. TCMB analitik bilançosundan yapılan hesaplamalara göre, bir önceki hafta 63,2 milyar dolar düzeyinde olan net uluslararası rezervlerin de 4,5 milyar dolar artışla 67,7 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.

Rezervlere ilişkin kesin veriler, 14 Ağustos Perşembe günü kamuoyuyla paylaşılacak.

Merkez Bankası
