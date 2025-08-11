Merkez Bankası Rezervlerinde Tarihi Zirve
TCMB’nin brüt rezervleri 8 Ağustos haftasında 5,4 milyar dolar artarak 174,3 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Net rezervlerde ise 4,5 milyar dolarlık artış bekleniyor.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) brüt rezervleri, 8 Ağustos ile sona eren haftada bir önceki haftaya kıyasla 5,4 milyar dolar artarak 174,3 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
1 Ağustos haftasında 169 milyar dolar seviyesinde bulunan brüt rezervler, yılbaşından bu yana toplam 12,9 milyar dolar artış göstermiş oldu. TCMB analitik bilançosundan yapılan hesaplamalara göre, bir önceki hafta 63,2 milyar dolar düzeyinde olan net uluslararası rezervlerin de 4,5 milyar dolar artışla 67,7 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.
Rezervlere ilişkin kesin veriler, 14 Ağustos Perşembe günü kamuoyuyla paylaşılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: