Toplu Sözleşmede Kritik Görüşme: Bakan Işıkhan'dan Uzlaşı Mesajı
Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında eğitimcilerle bir araya gelen Bakan Vedat Işıkhan, uzlaşı mesajı verdi. Bakan Işıkhan, “Süreç boyunca uzlaşı zeminini koruyacağımıza gönülden inanıyorum” dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri" çerçevesinde "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu" temsilcileriyle bir araya geldi.
'UZLAŞI' VURGUSU
Bakan Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında ‘Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu’ ile bir araya geldik. Kamu görevlileri konfederasyon ve yetkili sendikanın Genel Başkanı Sayın Ali Yalçın ve temsilciler ile son çalışmaları ele aldık. Hizmet kollarının müzakere süreçlerinde gündeme gelen ihtiyaç ve talepleri değerlendirdik. Bu taleplere ilişkin çalışmaları da en kısa süre içerisinde gerçekleştireceğiz. Süreç boyunca uzlaşı zeminini koruyacağımıza gönülden inanıyorum" ifadelerine yer verdi.
