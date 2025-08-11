Memur ve Memur Emeklisinin Beklediği Tarih Verildi! Maaş Zammında Kritik Viraja Girildi, İşte Masadaki Rakam

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

6.5 milyon memuru yakından ilgilendiren 2 yıllık toplu sözleşme zammını belirleyecek olan süreç 1 Ağustos itibariyle başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda taraflar arasında ön müzakere süreçleri devam ederken gözler ilk tekliflere çevrildi. Beklenen tarih ise sonunda açıklandı.

8’inci Dönem Toplu Sözleşme süreci kapsamında memurların zam talepleri artmaya başladı. Memur-Sen, 2026 yılı için %10 refah payı, ilk altı ay için %25 ve 10 bin lira taban aylığı, ikinci altı ay için ise %20 zam olmak üzere toplam %88, 2027 yılı için ise ilk 6 ay yüzde 20 zam, 7 bin 500 lira taban aylığı, ikinci altı ay için %15 zam olmak üzere toplam %46 oranında zam istiyor.

Aynı zamanda memur emeklileri ise 7 bin 500 lira seyyanen zam istiyor. 2026 yılının ilk 6 aylık dilimi için %30, ikinci altı aylık dilimi için %20, ayrıca ocak ayından itibaren verilen zammın üzerine %10 refah payı talep ediyorlar. 2027 yılı için ise ocak ve temmuz aylarında %20+%10 artış, yine ocak ayında yapılacak zammın üzerine %10 oranında refah payı da talepleri arasında.

BEKLENEN TARİH 15 AĞUSTOS OLARAK BELİRLENDİ

Öte yandan 12 Ağustos tarihinde kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin değerlendirilmesi bekleniyor. Memur ve memur emeklisinin merakla beklediği ilk zam teklifini Kamu İşveren Heyeti’nin 15 Ağustos'ta yapması bekleniyor. Nihai teklifin ise 19 Ağustos'ta verilerek müzakerelerin tamamlanması hedefleniyor.

SGK UZMANI AÇIKLADI: MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Peki bu hafta ilk rakam belli olur mu? Memur ve emekliye ne kadar zam yapılır? Konuyla ilgili konuşan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

“4 milyon memur, 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri bu ay itibarıyla başladı. Toplu sözleşmenin ön müzakeresi 2 Ağustos’ta yapıldı. Yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen'in masada olduğu görüşmelere, Türkiye Kamu-Sen ile Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu da katılım sağlamaktadır. Hatırlayacak olursak 2024 – 2025 dönemini kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşmesinde Memur-Sen’in talepleri ve gerçekleşen oranlar şu şekilde olmuştu. 2025 yılı için 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci altı ayda %25 ve ikinci altı ayda %15 artış istendi. İki yıllık süreçte toplamda %110 oransal artış teklif edilmişti. Kurul kararına göre gerçekleşen de 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam şeklinde oldu. İşin doğası gereği ilk talepler yüksek olmaktadır.

İLK TEKLİF İÇİN 15 AĞUSTOS İŞARET EDİLDİ

Evet, bu toplantı önem teşkil etmektedir. Bu toplantıda bir rakam verilirse daha hızlı sonuca ulaşılacağı kanaatindeyim.

GÖRÜŞMELER UZLAŞI İLE Mİ SONUÇLANIR?

Önümüzdeki toplantı sonrası özellikle Kamu İşveren Sendikası ilk teklifi sonrası biraz daha şekilleneceği kanaatindeyim. Burada uzlaşı ile sonuçlanmasını umut ediyorum.”

Kaynak: Haber Merkezi