Ünlü Otobüs Firması Kamil Koç'un Yolcularını Şoke Eden Mesaj! SMS Sistemi Hacklendi

Türkiye’nin köklü otobüs firmalarından ve FlixBus bünyesinde faaliyet gösteren Kamil Koç’un SMS altyapısı siber saldırıya uğradı. Sistemi ele geçiren kişiler, müşterilerin telefonlarına sahte kredi fırsatları ve yatırım bağlantıları içeren dolandırıcılık mesajları gönderdi.

YOLCULARA SMS GÖNDERİLDİ

Gönderilen sahte mesajlarda özellikle VakıfBank müşterileri hedef alındı. Mesajlarda "VAKIFBANK’tan SkyLimit kullanıcılarına özel 300.000 TL’ye kadar %0 faizli kredi fırsatı" ifadeleri yer alırken, eklenen bağlantı bankanın resmi internet adresine benzeyen ancak sahte bir linke yönlendiriyordu.

Donanımhaber’in haberine göre, kullanıcılar Kamil Koç’tan geldiğini düşündükleri bu linke tıkladıklarında, VakıfBank’ın birebir kopyası olan sahte bir internet sitesine ulaşıyor. Bu site üzerinden girilen bilgiler siber dolandırıcıların eline geçiyor ve mobil bankacılık hesapları boşaltılabiliyor.



Dolandırıcıların hedefi yalnızca VakıfBank ile sınırlı kalmadı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre, bazı kullanıcılara sahte Binance bağlantıları da gönderildi.

Yaşanan olay sonrası Kamil Koç’tan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

