Ege Denizi'nde Peş Peşe Korkutan Depremler! 2 Dakika Arayla Beşik Gibi Sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 18.40 ve 18.42'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremlerin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Kandilli Rasathanesi ise 18.40'ta meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.5; 18.42'de yaşanan depremin büyüklüğünü de 4.4 olarak aktardı.

Depremlerin derinlikleri ise 13 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi