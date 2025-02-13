Ege Denizi'nde Peş Peşe Korkutan Depremler! 2 Dakika Arayla Beşik Gibi Sallandı
AFAD, Ege Denizi'nde saat 18.40 ve 18.42'de 4,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 18.40 ve 18.42'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremlerin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 13, 2025
Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-13
Saat:18:40:07 TSİ
Enlem:36.635 N
Boylam:25.65222 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/sQOWsZLyEu@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 13, 2025
Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-13
Saat:18:42:20 TSİ
Enlem:36.5475 N
Boylam:25.575 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/VZ8XCfOKNj@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise 18.40'ta meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.5; 18.42'de yaşanan depremin büyüklüğünü de 4.4 olarak aktardı.
Depremlerin derinlikleri ise 13 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 13, 2025
EGE DENIZI https://t.co/d8rhR7CIV1
13.02.2025, 18:40:08 TSİ
Büyüklük: 4.5
Derinlik: 13.0 km#Kandilli
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 13, 2025
EGE DENIZI https://t.co/Jt5o6s2BR3
13.02.2025, 18:42:21 TSİ
Büyüklük: 4.4
Derinlik: 13.0 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi