TÜSİAD Başkanı Turan'dan Bir Çıkış Daha! 2021 Yılını İşaret Etti, 'Yanlıştı' Dedi

Ekonomik krizi tetiklediğini söyleyerek adalet sistemindeki yanlışlara eleştirilerde bulunan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, dünkü genel kuruldan sonra da dikkat çeken bir açıklama yaptı. Turan, yüksek enflasyonun önlenememesi durumunda üzerlerindeki baskının arttığını belirterek "2021'de yanlış politikalarla enflasyonu yukarı çektik" dedi.

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TÜSİAD Başkanı Turan'dan Bir Çıkış Daha! 2021 Yılını İşaret Etti, 'Yanlıştı' Dedi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan'ın dünkü Genel Kurul'da yaptığı açıklama ülke gündemine oturdu. "Politik hayatta olağanüstü olaylar" başlıklı bir sunumun yapıldığı kurulda Turan; politikacılar, iş insanları ve gazetecilere yönelik yargı kıskacına tepki göstererek "Suç örgütü kurmak artık şirket kurmaktan daha kolay oldu" dedi. TÜSİAD Başkanı, adaletin düzgün işlemediği ortamda ekonomik sorunların da kaçınılmaz olduğuna işaret etti.

'BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK VE DEMOKRASİ'

Açıklamalarına muhalefetten destek, iktidar kanadından ise tepkiler gelmeye devam ederken TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, Sözcü TV canlı yayınına konuk oldu. Büyüme devam ederken adil dağıtım yapmak gerektiğini çünkü gelir dağılımının bozulduğunu söyleyen Turan, "Perspektif 2025'te sorunu koyduk, çözümü koyduk. 11 başlık altında topladık. Birinci bölüm hukuk ve demokrasi, ikincisi enflasyon. Mali politikalar, kayıt dışıyla mücadele, alınmayan yerlerden vergilerin alınması, kamunun verimliliği ve tasarrufu, bütçe disiplini bunları desteklememiz lazım" diye konuştu.

TÜSİAD Başkanı Turan'dan Bir Çıkış Daha! 2021 Yılını İşaret Etti, 'Yanlıştı' Dedi - Resim : 1

'REFORM YAPMAZSAK 5 SENE SONRA DA AYNISI OLACAK'

TÜSİAD Başkanı, yapısal reformların önemine de dikkat çekerek pek çok alanda gerekli atılımları yapmak gerektiğini söyledi. Hukuktaki eksikliklerin bir kez daha altını çizen Turan, "Enerjide, hukukta, eğitimde, sanayide de gerekli reformları yapmazsak korkarım üç beş sene sonra yine aynı konuları konuşacağız" ifadelerini kullandı.

'SÜRE UZADIKÇA STRES ARTIYOR'

Türkiye'de geçim zorluğunu hızla katlayan yüksek enflasyon sorunuyla ilgili de konuşan Orhan Turanü "2021'de yanlış politikalarla enflasyonu yukarı çektik. Bizim hedefimiz yüksek enflasyonu tek haneye düşürmek. Bunu düşüremediğimiz sürece verimli olma şansımız yok. Yaptık biz bunu geçmişte, yüzde 5'leri gördük. Süre uzadıkça stres artıyor" dedi.

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Kaynak: Sözcü

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