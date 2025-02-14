MHP Açıkladı: İşte Devlet Bahçeli'nin Son Sağlık Durumu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 10 yıl önce değiştirilen kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapağı değiştirilmişti. Hastanede tedavisinin devam ettiği bilinen Bahçeli'nin son sağlık durumuna ilişkin açıklama MHP Özel Kalem Müdürlüğü'nden geldi.

BAHÇELİ TABURCU OLDU

Yapılan açıklamada Bahçeli'nin bugün itibarıyla taburcu edildiği belirtilerek şu ifadeler kulanıldı:

"14 Şubat 2025 tarihi itibarıyla Sayın Genel Başkanımızın hastanedeki tedavi süreci tamamlanmış olup bugün itibariyle taburcu olarak Ankara'ya geçmiş bulunmaktadır. Bundan sonraki tedavi süreci nekahat dönemi olmak kaydıyla doktorların tayin edeceği kısa bir zaman zarfında yüce Allah’ın izniyle mesaisine başlayacaktır."

Kaynak: Haber Merkezi