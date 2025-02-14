MHP Açıkladı: İşte Devlet Bahçeli'nin Son Sağlık Durumu

MHP Özel Kalem Müdürlüğü, MHP lideri Bahçeli'nin son sağlık durumunu açıkladı. Bahçeli'nin bugün itibarıyla taburcu olduğu ve Ankara'ya geçtiği belirtildi.

Son Güncelleme:
MHP Açıkladı: İşte Devlet Bahçeli'nin Son Sağlık Durumu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 10 yıl önce değiştirilen kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapağı değiştirilmişti. Hastanede tedavisinin devam ettiği bilinen Bahçeli'nin son sağlık durumuna ilişkin açıklama MHP Özel Kalem Müdürlüğü'nden geldi.

BAHÇELİ TABURCU OLDU

Yapılan açıklamada Bahçeli'nin bugün itibarıyla taburcu edildiği belirtilerek şu ifadeler kulanıldı:

"14 Şubat 2025 tarihi itibarıyla Sayın Genel Başkanımızın hastanedeki tedavi süreci tamamlanmış olup bugün itibariyle taburcu olarak Ankara'ya geçmiş bulunmaktadır. Bundan sonraki tedavi süreci nekahat dönemi olmak kaydıyla doktorların tayin edeceği kısa bir zaman zarfında yüce Allah’ın izniyle mesaisine başlayacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’nin Son Durumunu AçıkladıCumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’nin Son Durumunu AçıkladıSiyaset

MHP’den Resmi Açıklama Geldi: Bahçeli’nin Son Sağlık Durumu Ne?MHP’den Resmi Açıklama Geldi: Bahçeli’nin Son Sağlık Durumu Ne?Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
MHP Devlet Bahçeli Ankara
Son Güncelleme:
Özel'in Çağrısı Sonrası Rekor Artış, İşte Gün Gün CHP'nin Ön Seçim Takvimi İşte Gün Gün CHP'nin Ön Seçim Takvimi
Kadir Ezildi'nin Çok Basit Cam Temizliği Yöntemi: Ayna Gibi Parlıyor Kadir Ezildi'nin Çok Basit Cam Temizliği Yöntemi: Ayna Gibi Parlıyor
Muzun Kararmasını Önlüyor, Haftalarca Taze Kalmasını Sağlıyor Muzun Kararmasını Önlüyor, Haftalarca Taze Kalmasını Sağlıyor
Atatürk Havalimanı'nda Kablo Hırsızlığı Meclis Gündeminde Atatürk Havalimanı'nda Kablo Hırsızlığı Meclis Gündeminde
ÇOK OKUNANLAR
Antalya Uçağında Panik Anları: Yolcular Birbirine Girdi, Pilot Erzurum'a İndi Antalya Uçağında Panik Anları: Yolcular Birbirine Girdi, Pilot Erzurum'a İndi
Eski Manken Aracıyla Kaza Yapıp Kaçtı: Komşusu Soluğu Mahkemede Aldı Eski Manken Aracıyla Kaza Yapıp Kaçtı
Rusya Çernobil Nükleer Santrali'ni Vurdu! Rusya Çernobil Nükleer Santrali'ni Vurdu!
'Üçlü Zirve' Tartışmalarının Ardından... İmamoğlu'ndan Dikkat Çeken 'Mansur Yavaş' Mesajı İmamoğlu'ndan Dikkat Çeken 'Mansur Yavaş' Mesajı
Taşı Toprağı Altın 3 Köy, Yerleşenlere 10 bin Euro verilecek Taşı Toprağı Altın 3 Köy, Yerleşenlere 10 bin Euro verilecek