SGK Uzmanı Özgür Erdursun Duyurdu: Emeklilerin Yıllardır Kullandığı O Hak Kalkıyor

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, engelli bireylerin yıllardır yararlandığı vergi indirimiyle erken emeklilik hakkının kaldırıldığını duyurdu. Yeni uygulamayla birlikte SGK artık kendi sağlık kurullarından alınan raporu esas alacak ve daha sıkı şartlar geçerli olacak.

EMEKLİLERİN YILLARDIR KULLANDIĞI O HAK KALDIRILDI

Erdursun, geçmişte engelli bireylerin vergi indirimi belgesiyle yaş şartı aranmadan emekli olabildiğini, bu sistemde 15 ila 20 yıl sigortalılık süresi ve 3600 ila 4400 gün primin yeterli görüldüğünü hatırlattı. Ancak yeni uygulamayla birlikte SGK, vergi indirimi yerine kendi belirleyeceği sağlık raporlarına göre karar verecek.