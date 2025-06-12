SGK Uzmanı Özgür Erdursun Duyurdu: Emeklilerin Yıllardır Kullandığı O Hak Kalkıyor
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, engellilere vergi indirimiyle erken emeklilik hakkının tamamen kaldırıldığını duyurdu. Artık SGK, kendi sağlık kurullarından alınan rapora göre çok daha zor şartlarla emeklilik kararı verecek.
Kaynak: Dünya Gazetesi
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, engelli bireylerin yıllardır yararlandığı vergi indirimiyle erken emeklilik hakkının kaldırıldığını duyurdu. Yeni uygulamayla birlikte SGK artık kendi sağlık kurullarından alınan raporu esas alacak ve daha sıkı şartlar geçerli olacak.
EMEKLİLERİN YILLARDIR KULLANDIĞI O HAK KALDIRILDI
Erdursun, geçmişte engelli bireylerin vergi indirimi belgesiyle yaş şartı aranmadan emekli olabildiğini, bu sistemde 15 ila 20 yıl sigortalılık süresi ve 3600 ila 4400 gün primin yeterli görüldüğünü hatırlattı. Ancak yeni uygulamayla birlikte SGK, vergi indirimi yerine kendi belirleyeceği sağlık raporlarına göre karar verecek.
ENGEL ORANI VE SÜRELER DEĞİŞTİ
Yeni sistemde çalışma gücü kaybına göre erken emeklilik şartları da yeniden düzenlendi.
Yüzde 40-49 oranında engelli olanlar için: 18 yıl sigortalılık ve 4100 prim günü
Yüzde 50-59 oranında engelli olanlar için: 16 yıl sigortalılık ve 3700 prim günü
Ayrıca en az yüzde 40’lık kaybın tek bir rahatsızlıktan kaynaklanması gerekiyor.
"DUYURULMADAN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ, MAĞDURİYET YARATTI"
Erdursun, SGK’nın kişileri hastaneye yönlendirip nihai değerlendirmeyi kendi sağlık kurullarıyla yaptığını, dolayısıyla artık vergi indirimi belgesinin tek başına bir anlam taşımadığını belirtti.
Değişikliğin ani bir şekilde duyurulmadan hayata geçirildiğini vurgulayan Erdursun, "Bu düzenleme birçok kişiyi hazırlıksız yakaladı. Anayasa Mahkemesi’ne taşınmış olması da mağduriyetin büyüklüğünü gösteriyor" ifadelerini kullandı. Geçmişte hak kazanmış olanlara istisna uygulanmamasını da eleştiren Erdursun, yeni sistemin adaletsiz olduğunu söyledi.