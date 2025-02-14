Anket Sonuçları Dikkat Çekti: CHP'de Ön Seçime Vatandaş Ne Diyor?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, kısa süre önce partisinin Cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleyeceklerini açıklamış, ön seçimin tarihi ise 23 Mart olarak duyurulmuştu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ön seçime katılmayacağını söyleyerek siyaset kulislerini hareketlendirmişti. CHP'nin hamleleri geniş yankı bulurken, vatandaşın cumhurbaşkanı adaylığı ve ön seçim konusuna nasıl baktığına yönelik bir anket gerçekleştiren ORC Araştırma, sonuçları kamuoyuyla paylaştı.

ÖZGÜR ÖZEL'E TAM PUAN

CHP seçmenleri arasında gerçekleştirilen ankete 21 ilden 2 bin 635 kişi katıldı. 10.12 Şubat tarihleri arasında yapılan araştırmada vatandaşların büyük bir kısmı cumhurbaşkanı adaylığı ve ön seçim konusunda Özgür Özel'e güvendiklerini belirtti.

Katılımcılara yöneltilen sorular ve yanıtlar şöyle oldu:

Özgür Özel'in Cumhurbaşkanlığı adaylık sürecini doğru yönettiğini düşünüyor musunuz?

Evet yüzde 63,4

Hayır yüzde 23,9

Fikrim Yok yüzde 12,7

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemesi konusunda Özgür Özel'e güveniyor musunuz?

Evet yüzde 65,1

Hayır yüzde 22,5

Fikrim Yok yüzde 12,4

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Yavaş ve İmamoğlu'nu uzlaştırma çabalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Samimi bir çaba yüzde 70,6

Göstermelik bir çaba yüzde 21,5

Fikrim Yok yüzde 7,9