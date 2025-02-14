Kamyonet, Kereste Yüklü Tıra Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Malatya'da kamyonet, kereste yüklü tıra çarptı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Kamyonet, Kereste Yüklü Tıra Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Malatya Sivas kara yolunda Y.T. idaresindeki 44 ABE 629 plakalı kamyonet, Arguvan kavşağında Y.A. yönetimindeki kereste yüklü 50 ABH 045 plakalı tırın dorsesine çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kamyonet, Kereste Yüklü Tıra Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Resim : 1

Kazada yaralanan Y.T. ve Ali Genç, ambulanslarla Hekimhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ali Genç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

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