Yaya Geçidinde Dehşet, Kadına Çarpan Kamyon Şoföründen 'Pes' Dedirten Savunma
İstanbul Beşiktaş’ta yaya geçidinden karşıya geçen kadın hafriyat kamyonunun altında kaldı. Feci kazanın ardından konuşan kamyon şoförü “Kadın kendisi girmiş kamyonun altına. Nasıl olduğunu anlamadım” diyerek kendini savundu.
Beşiktaş’ta Barbaros Bulvarı'nda saat 11.00 sıralarında korkunç bir kaza meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen bir kadın, seyir halindeki hafriyat kamyonunun altında kaldı. Kimliği henüz öğrenilemeyen kadın, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
PİŞKİN SAVUNMA
Kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan hafriyat kamyonu şoförü kendisini “Kadın kendisi girmiş kamyonun altına. Nasıl olduğunu anlamadım” sözleriyle savundu.
Kaynak: İHA
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