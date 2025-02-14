Malatya-Kayseri Kara Yolu Trafiğe Kapatıldı

Malatya'daki kar yağışı kenti esir aldı. Tipi ve buzlanma nedeniyle Malatya-Kayseri kara yolunun Darende-Malatya bölümü araç trafiğine kapatıldı.

Malatya-Kayseri Kara Yolu Trafiğe Kapatıldı

Darende ve Akçadağ ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi.

1800 rakımlı Karahan, Kozluca ve Çayırdüzü mevkilerinde yoğun kar ve tipi sebebiyle yolda kalan kamyon ve tırlar için kurtarma çalışmaları devam ederken, D-300 kara yolunda araç trafiği durduruldu.

Darende ilçe ve bölge trafik ekipleri, ilçe girişinde araçları durdurarak, kontrollü bir şekilde sürücüleri yurtlara ve belediyeye ait sosyal tesislere yönlendirdi.

Malatya-Kayseri Kara Yolu Trafiğe Kapatıldı - Resim : 1

Belediye ekipleri, otobüslerde ve araçlarında bekleyen vatandaşlara çorba ve çay ikramında bulunuyor.

İlçe kaymakamlığı tarafından yurtlara yerleştirilen 100’e yakın kişiye barınma ve yemek imkanı sağlandı. Yetkililer, hava koşullarının düzelmesi ve yolların açılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Malatya-Kayseri Kara Yolu Trafiğe Kapatıldı - Resim : 2

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Kaynak: AA

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