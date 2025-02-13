Adıyaman'da Yoğun Kar: 360 Köye Ulaşım Sağlanamıyor

Meteoroloji'nin hava tahmin raporuna göre yurt geneli kara teslim olmaya devam edecek. Yağışların, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Kahramanmaraş, Ordu, Giresun ve Siirt çevreleri, Adana ve Hatay kıyıları, Diyarbakır'ın, Adıyaman'ın ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 360 köy ve mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Yoğun yağış nedeniyle merkezde 25, Besni'de 8, Çelikhan'da 28, Gerger ile Gölbaşı'nda 29'ar, Kahta'da 6, Sincik'te 18, Tut'ta 5 köy ile ilçelere bağlı 212 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA