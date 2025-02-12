Eğitime Kar Engeli, Gözler Valilik Açıklamalarında! İşte Eğitime Ara Verilen İl ve İlçeler

Soğuk hava ve kar yağışı Türkiye'yi etkisine aldı. Kuvvetli kar pek çok ilde hayatı felç etti. Bazı illerde okullara ara verildi. İşte o il ve ilçeler...

BİNGÖL

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre 13 Şubat Perşembe günü sabahın erken saatlerinden kent genelinde kuvvetli kar yağışının beklenildiği belirtilerek, bu nedenle eğitime bir gün ara verildiğini bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Yaşanabilecek muhtemel olumsuz hava koşullarına bağlı olarak yoğun kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla, Bingöl merkez ve ilçelerinin tamamında her türlü resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında13 Şubat Perşembe günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personeller de aynı gün idari izinli sayılacaklardır.”

ELAZIĞ

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kent genelinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirterek, "Sevgili öğrenciler; Mevcut kar yağışının meteorolojik verilere göre sabah saatlerinde daha da artacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle ilimiz genelinde 13 Şubat Perşembe günü eğitim ve öğretime bir gün ara verilmesine karar verilmiştir. Lütfen kitap okumayı ve derslerinize çalışmayı ihmal etmeyin. Ayrıca malul, engelli çalışanlarımız ile hamile personeller de idari izinli sayılacaklardır" ifadelerini kullandı.

SİVAS

Sivas Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda yarın kentte yoğun kar yağışıyla birlikte buzlanma beklendiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meteorolojik veriler doğrultusunda ilimiz genelinde gece saatlerinde başlaması ve sabah saatlerinde kuvvetli şekilde etkisini artırması tahmin edilen kar yağışının ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere meydana getirebileceği muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak, taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki aşağıda açıklanan duruma uyan kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmi-özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararıyla 13 Şubat 2025 Perşembe günü bir (1) gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

Ayrıca açıklamada malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KIRŞEHİR

Kırşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre gece saatlerinde başlaması beklenen yoğun kar yağışı dolayısıyla il genelindeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre gece saatlerinde ilimizde başlaması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 13 Şubat 2025 Perşembe gününü tatil ilan ediyoruz. Kar yağışının su kaynakları açısından sıkıntılı olan Kırşehir’imize bereket getirmesini diliyor, Cuma günü hepinizi sınıflarınıza bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

ADIYAMAN

Adıyaman’da hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle 6 ilçede okullar tatil edildi.

Kar yağışının bazı yerlerde 30 santimi geçmesi nedeniyle Çelikhan, Gölbaşı, Besni, Gerger, Sincik ve Tut ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Çınar Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda bölgemizde etkisini arttıran yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek ve güvenliğinizi sağlamak amacıyla, listede belirtilen mahalle ve mezralarda yer alan okullarımız 12 Şubat 2025 Çarşamba günü tatil edilmiştir. Tatil edilen yerlerdeki engelli ve hamile kamu çalışanlarımız, idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

KARAMAN

Karaman Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda yarın kentte yoğun kar yağışıyla birlikte buzlanma beklendiği belirtildi.

Olumsuz hava koşullarına bağlı olarak tedbir amacıyla kent merkezinin ve ilçelerin tamamındaki her türlü resmi ve özel okullar ile eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, kamuda çalışan engelli ile hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA