Jandarmadan Silah Kaçakçılarına Operasyon

Malatya'da silah ve mühimmat kaçakçılarına operasyon düzenlendi. Çok sayıda silaha el konulurken 2 kişi gözaltına alındı.

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Jandarmadan Silah Kaçakçılarına Operasyon

Malatya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Akçadağ ile Yazıhan ilçelerinde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.

Jandarmadan Silah Kaçakçılarına Operasyon - Resim : 1

İlçelerde belirlenen ev ve iş yerlerine yapılan operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 201 tabanca fişeği, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 88 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

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