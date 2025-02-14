Uşak’ta Faciadan Dönüldü, 6 Ev Alevlere Teslim Oldu

Uşak’ta bir evde çıkan, bitişiğindekilere de sıçrayan yangında, 6 ev büyük zarar gördü. Yangın esnasında zarar gören evlerden 4’ünün atıl durumda olması büyük bir faciayı önledi.

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Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Yukarıkaracahisar köyündeki İbrahim İnan'a ait müstakil evde, saat 03.00 sıralarında yangın meydana geldi.

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki 5 eve de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri ile arazözler yönlendirildi.

Ekipler, alevlerin yakındaki diğer evlere de sıçramaması için yoğun mücadele verdi. Alevler, ekiplerin 5 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

VALİ OLAY YERİNE GELEREK BİLGİ ALDI

Uşak Valisi Naci Aktaş da olay yerine gelerek yangınla ilgili Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve Uşak İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Burak Edin'den bilgi aldı.

Yangında 6 ev büyük zarar görürken, yangının çıkış nedenin tespit edilebilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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