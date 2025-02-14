Yozgat'ta Jandarmadan Operasyon: 17 Firari Yakalandı

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı.

Yozgat'ta Jandarmadan Operasyon: 17 Firari Yakalandı

Yozgat'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Şefaatli ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı.

Yozgat'ta Jandarmadan Operasyon: 17 Firari Yakalandı - Resim : 1

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 40,3 gram esrar, 6,7 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız av tüfeği ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Yozgat'ta Jandarmadan Operasyon: 17 Firari Yakalandı - Resim : 2

Gözaltına alınan şüphelilerden 9'u, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

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