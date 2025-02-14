Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın '14 Şubat' Paylaşımına Yorum Yağdı... Ekonomiyi Hatırlatarak Tepki Gösterdiler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Seviyorsan git evlen bence…" ifadesiyle yaptığı 14 Şubat paylaşımına kısa sürede yorum yağdı. Bakanlık, ekonomi hatırlatılarak eleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın '14 Şubat' Paylaşımına Yorum Yağdı... Ekonomiyi Hatırlatarak Tepki Gösterdiler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Paylaşımda "Seviyorsan git evlen bence…" ifadesi kullanıldı. Ayrıca bakanlık bu paylaşımının altına bakanlığın 'Evlilik Kredisi' uygulamasını paylaşarak 'Aile Yılı' etiketini kullandı.

Bakanlığın sosyal medya paylaşımının altına kısa sürede yüzlerce yorum geldi. Vatandaşlar ekonomiyi işaret etti. Yorumlarda bakanlığa 'işsizlik', 'alım gücü', 'açlık ve yoksulluk' sınırı hatırlatıldı.

2025 'AİLE YILI' İLAN EDİLMİŞTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'aile konusundaki her türlü çalışmayı zirveye taşıyacakları bir süreç' olarak 2025'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i 'Aile Yılı' ilan ettiğini duyurmuştu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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