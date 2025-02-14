Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın '14 Şubat' Paylaşımına Yorum Yağdı... Ekonomiyi Hatırlatarak Tepki Gösterdiler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Paylaşımda "Seviyorsan git evlen bence…" ifadesi kullanıldı. Ayrıca bakanlık bu paylaşımının altına bakanlığın 'Evlilik Kredisi' uygulamasını paylaşarak 'Aile Yılı' etiketini kullandı.

Seviyorsan git evlen bence…🤭 — T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) February 14, 2025

Bakanlığın sosyal medya paylaşımının altına kısa sürede yüzlerce yorum geldi. Vatandaşlar ekonomiyi işaret etti. Yorumlarda bakanlığa 'işsizlik', 'alım gücü', 'açlık ve yoksulluk' sınırı hatırlatıldı.

2025 'AİLE YILI' İLAN EDİLMİŞTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'aile konusundaki her türlü çalışmayı zirveye taşıyacakları bir süreç' olarak 2025'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i 'Aile Yılı' ilan ettiğini duyurmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi