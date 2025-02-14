16 Yaşında 58 Suç Kaydı! Bu Kez Hırsızlıktan Yakalandı

Kayseri'de 16 yaşında 58 suç kaydı olan bir çocuk ile birlikte 2 kişi yakalandı. Alkol hırsızlığı yaptıkları belirlenen 3 kişi, gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
16 Yaşında 58 Suç Kaydı! Bu Kez Hırsızlıktan Yakalandı

Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri bir marketteki alkol hırsızlığı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayın şüphelileri olduğu belirlenen; 34 suç kaydı bulunan D.P. (23), 31 suç kaydı bulunan D.K. (14) ve 58 suç kaydı bulunan G.K. (16) düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan kadın şüphelilerle ilgili incelemenin devam ettiği bildirildi. Emniyetten yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile sürdürdüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Hırsız Hırsızlık Alkol Kayseri
Son Güncelleme:
Discord Erişime Açıldı mı? Türkiye'de Discord Ne Zaman Erişime Açılacak? Discord Erişime Açıldı mı? Türkiye'de Discord Ne Zaman Erişime Açılacak?
Kadir Ezildi'nin Çok Basit Cam Temizliği Yöntemi: Ayna Gibi Parlıyor Kadir Ezildi'nin Çok Basit Cam Temizliği Yöntemi: Ayna Gibi Parlıyor
Kar Esir Aldı: Dört Kentte 988 Köye Ulaşım Yok Kar Esir Aldı: Dört Kentte 988 Köye Ulaşım Yok
Yaya Geçidinde Dehşet, Kadına Çarpan Kamyon Şoföründen 'Pes' Dedirten Savunma Kadına Çarpan Şoförden 'Pes' Dedirten Savunma
ÇOK OKUNANLAR
Antalya Uçağında Panik Anları: Yolcular Birbirine Girdi, Pilot Erzurum'a İndi Antalya Uçağında Panik Anları: Yolcular Birbirine Girdi, Pilot Erzurum'a İndi
Eski Manken Aracıyla Kaza Yapıp Kaçtı: Komşusu Soluğu Mahkemede Aldı Eski Manken Aracıyla Kaza Yapıp Kaçtı
Taşı Toprağı Altın 3 Köy, Yerleşenlere 10 bin Euro verilecek Taşı Toprağı Altın 3 Köy, Yerleşenlere 10 bin Euro verilecek
'Üçlü Zirve' Tartışmalarının Ardından... İmamoğlu'ndan Dikkat Çeken 'Mansur Yavaş' Mesajı İmamoğlu'ndan Dikkat Çeken 'Mansur Yavaş' Mesajı
Rusya Çernobil Nükleer Santrali'ni Vurdu! Rusya Çernobil Nükleer Santrali'ni Vurdu!