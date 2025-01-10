İktidarın 'Aile Yılı' Planı Belli Oldu! Konu Yine Kadınların Doğum Tercihi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Düzce ziyareti sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanlığı tarafından Düzce'ye yapılacak yatırımlarla ilgili konuşan Bakan Memişoğlu, ardından koruyucu hekimlikle ilgili çalışmalarından bahsetti.

Vatandaşlar hasta olmadan önce önlem almak istediklerini ve bu konuya ağırlık verdiklerini söyleyen Memişoğlu, "Her zaman hastane hizmetleri diyoruz ama Sağlık Bakanlığı’yız, hastalık bakanlığı değiliz. İnsanlarımızın hastalanmadan sağlığının korunmasını ve koruyucu hekimliği ve koruyucu sağlığı önemsiyoruz. Topluma kendi beden sağlıklarını korumalarını öneriyoruz" dedi.

TEPKİ ÇEKEN 'KAMU SPOTU'NUN İZİNDEN DEVAM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan etmesine de değinen Bakan Memişoğlu, konuyu Türkiye'deki doğurganlık oranına bağladı. Sağlık Bakanlığı'nın ekim ayında yayınlanan ve büyük tepki alan sezaryen karşıtı "kamu spotu" doğrultusunda, yine kadınların sezaryen doğum yapmayı tercih etmesini eleştirdi.

'DOĞURGANLIK AZ, ÜSTÜMÜZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ'

Kemal Memişoğlu, aile hekimlerinin ve sağlık çalışanlarının greve gittiği, sağlık hizmetlerinin çok pahalı bir hale geldiği ülkede çalışmalarının bu odakta olacağını söyleyerek "Biliyorsunuz Aile Yılı ilan edildi. Cumhurbaşkanlığımız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda, bu konuda da üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin doğurganlık oranları az. Bu konuda sosyo-ekonomik olsun, sezaryen oranları olsun, bunların hepsinde problemlerin giderilmesi için Sağlık Bakanlığı olarak elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA