Ağrı'da Feci Kaza: Tır ile Minibüs Çarpıştı, 8 Kişi Yaralandı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde tır ile minibüsün çarpıştı. Korkunç kazada 8 kişi yaralandı. 2 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ağrı'da Feci Kaza: Tır ile Minibüs Çarpıştı, 8 Kişi Yaralandı

Tutak-Patnos kara yolunda M.H.E. idaresindeki 10 KB 140 plakalı tır ile C.B'nin kullandığı 04 M 5177 plakalı minibüs Karayazı Kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile minibüste bulunan yolculardan E.G, M.R.T, M.G, N.Ç, İ.Ç. ve M.B. yaralandı.

Ağrı'da Feci Kaza: Tır ile Minibüs Çarpıştı, 8 Kişi Yaralandı - Resim : 1

Tutak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan minibüs sürücüsü C.B ile M.G, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Kaynak: AA

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