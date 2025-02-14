Ağrı'da Feci Kaza: Tır ile Minibüs Çarpıştı, 8 Kişi Yaralandı

Tutak-Patnos kara yolunda M.H.E. idaresindeki 10 KB 140 plakalı tır ile C.B'nin kullandığı 04 M 5177 plakalı minibüs Karayazı Kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile minibüste bulunan yolculardan E.G, M.R.T, M.G, N.Ç, İ.Ç. ve M.B. yaralandı.

Tutak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan minibüs sürücüsü C.B ile M.G, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA