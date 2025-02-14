Eski Manken Aracıyla Kaza Yapıp Kaçtı: Komşusu Soluğu Mahkemede Aldı

Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen komşu Gözde Y. hasarın giderilmesi için Ulaş'a ulaştı. Ancak Ulaş kabul etmedi ve komşu, soluğu mahkemede aldı.

Gözde Y. savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde motosikletini yeni aldığını, Duygu Ulaş'ın otoparktan çıktığı sırada aracıyla motoruna çarpıp zarar verdiğini ifade etti.