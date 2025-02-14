Eski Manken Aracıyla Kaza Yapıp Kaçtı: Komşusu Soluğu Mahkemede Aldı
Eski manken Duygu Ulaş komşusunun motosikletine çarpıp kaçtı. Komşusu, masrafları karşılamayan eski manken Duygu Ulaş'tan şikayetçi oldu. Ulaş ise tüm iddiaları reddetti. İşte detaylar...
Kaynak: Sabah
Eski manken Duygu Ulaş, oturduğu sitenin otoparkında adeta terör estirdi. Ünlü güzel komşusunun motosikletine çarpıp olay yerinden hızla kaçtı.
Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen komşu Gözde Y. hasarın giderilmesi için Ulaş'a ulaştı. Ancak Ulaş kabul etmedi ve komşu, soluğu mahkemede aldı.
Gözde Y. savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde motosikletini yeni aldığını, Duygu Ulaş'ın otoparktan çıktığı sırada aracıyla motoruna çarpıp zarar verdiğini ifade etti.
Manken Duygu Ulaş ise suçlamaları reddederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.