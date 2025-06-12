Bu Şekilde Trafiğe Çıkanlar Yandı! 140 Bin Lira Para Cezası Var
Kurban Bayramı tatilinin ardından, trafik güvenliğini artırmayı hedefleyen yeni bir yasa teklifinin TBMM gündemine gelmesi bekleniyor. Hazırlanan düzenleme, trafikte kural tanımayan sürücülere ağır para cezaları ve çeşitli yaptırımlar getirecek. Teklifin yasalaşması halinde bazı ihlaller için hapis cezası da gündeme gelebilecek.
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Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelmesi beklenen yeni yasa teklifi, trafikteki kuralsızlığı azaltmayı ve sürücülerin daha dikkatli hareket etmesini sağlamayı amaçlıyor. Ulaştırma ve güvenlik alanında hazırlanan kapsamlı düzenleme, özellikle bilinçli şekilde trafik kurallarını ihlal eden sürücülere karşı ağır yaptırımlar öngörüyor.
Teklifin yasalaşması durumunda, yalnızca para cezaları değil, bazı ciddi ihlaller için hapis cezası da gündeme gelebilecek. Bu adımla birlikte kamu düzeninin sağlanması, trafik kazalarının azaltılması ve sürücülerin daha sorumlu hareket etmeye teşvik edilmesi hedefleniyor.
SAHTE PLAKA KULLANANA 140 BİN TL CEZA KESİLECEK
Yeni düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri sahte plaka kullanımına yönelik. Mevzuata göre, aracına sahte plaka takarak trafikte seyreden sürücülere 140 bin TL tutarında idari para cezası uygulanacak. Bu ceza, sahtecilikle mücadele kapsamında bugüne kadar önerilen en yüksek rakamlardan biri olarak öne çıkıyor. Sahte plaka, yalnızca usulsüzlük değil aynı zamanda kamu güvenliği açısından da büyük tehdit oluşturduğu için ağır şekilde cezalandırılacak.
POLİSİN “DUR” İHTARINA UYMAYANLARA 200 BİN TL CEZA
Yeni yasa teklifine göre bir diğer ağır yaptırım ise, trafik polisi ya da diğer yetkililerin "Dur" ihtarına uymayan sürücülere uygulanacak. Güvenlik güçlerinin ikazına rağmen durmayan ve kaçan sürücülere tam 200 bin TL ceza kesilecek. Bununla da sınırlı kalmayacak: Bu kişilerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulacak, araçları da aynı süreyle trafikten men edilecek.
KAMU GÜVENLİĞİNE KARŞI TEHDİT SAYILACAK
Düzenleme, sadece trafik kurallarına uymamayı değil, kamu güvenliğini tehlikeye atan her türlü sürücü davranışını da doğrudan hedef alıyor. Özellikle sahte plaka, kaçak geçişler, kimlik saklama gibi durumlarda daha önce yalnızca idari işlem yapılırken, artık ceza sınırları genişletiliyor. Yeni yasal düzenlemeyle birlikte bu eylemlerin tekrarı halinde adli süreç başlatılması da mümkün olacak.
SÜRÜCÜLER DAHA DİKKATLİ OLMAYA ZORLANACAK
Hazırlanan yasa teklifinin nihai amacı, trafikteki disiplini sağlamak, güvenliği artırmak ve kurallara uymayanlara göz açtırmamak. Trafikte kural tanımazlık ve ihlallerin yalnızca ceza ile değil, caydırıcılığı yüksek yaptırımlarla engellenmesi hedefleniyor. Yasalaşması durumunda bu yeni dönemin, özellikle sahtecilik, hız sınırı aşımı, ehliyetsiz araç kullanımı gibi alanlarda ciddi bir değişim yaratması bekleniyor.