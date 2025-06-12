Bu Şekilde Trafiğe Çıkanlar Yandı! 140 Bin Lira Para Cezası Var

POLİSİN “DUR” İHTARINA UYMAYANLARA 200 BİN TL CEZA

Yeni yasa teklifine göre bir diğer ağır yaptırım ise, trafik polisi ya da diğer yetkililerin "Dur" ihtarına uymayan sürücülere uygulanacak. Güvenlik güçlerinin ikazına rağmen durmayan ve kaçan sürücülere tam 200 bin TL ceza kesilecek. Bununla da sınırlı kalmayacak: Bu kişilerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulacak, araçları da aynı süreyle trafikten men edilecek.