Güney Kore'de Otel İnşaatında Yangın Faciası! 6 Ölü, 25 Yaralı
Güney Kore'nin Busan kentinde bir otelin inşaatında yangın faciası yaşandı. Yangında 6 işçi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.
Güney Kore'nin Busan kentindeki inşaat halindeki Banyan Tree Oteli'nin inşaatında yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Faciada 6 işçi hayatını kaybetti, 25 işçi yaralandı.
Güney Kore Devlet Başkan Vekili Choi Sang-mok, yangını söndürmek için mevcut tüm kaynakların kullanılması talimatı verdi. Yangının yalıtım malzemesinden kaynaklandığı tahmin edilirken, daha fazla can kaybının yaşanmasından endişe edildiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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