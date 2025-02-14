12 Yaşındaki Çocuğun Kahreden Ölümü! Sakız Çiğnerken Can Verdi

Batman'da Çamlıca Mahallesi'nde yaşayan 12 yaşındaki Esra Bozkurt'un çiğnediği sakız soluk borusuna yapıştı. Bozkurt'un morardığını gören ailesi, vakit kaybetmeden çocuklarını İluh Devlet Hastanesi'ne götürdü.

KURTARILAMADI

12 yaşındaki Esra, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bozkurt, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.

Kaynak: İHA