12 Yaşındaki Çocuğun Kahreden Ölümü! Sakız Çiğnerken Can Verdi
Batman'da 12 yaşındaki Esra Bozkurt, çiğnediği sakızın soluk borusuna yapışması sonucu hayatını kaybetti. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Batman'da Çamlıca Mahallesi'nde yaşayan 12 yaşındaki Esra Bozkurt'un çiğnediği sakız soluk borusuna yapıştı. Bozkurt'un morardığını gören ailesi, vakit kaybetmeden çocuklarını İluh Devlet Hastanesi'ne götürdü.
KURTARILAMADI
12 yaşındaki Esra, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bozkurt, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.
Kaynak: İHA
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