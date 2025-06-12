Danıştay Yemek Kartları İçin Son Kararını Verdi! Prim Kesintisinde Flaş Gelişme, Kritik SGK Detayı
Yemek kartlarının nerelerde kullanılabileceği ve bu ödemelerin sigorta primine tabi olup olmayacağına ilişkin uzun süredir devam eden tartışmalara Danıştay son noktayı koydu.
Kaynak: Haber Merkezi
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun aldığı karara göre, işverenlerin çalışanlarına sağladığı yemek kartı, kupon ya da çek gibi ödemeler, yalnızca lokanta ve restoranlarla sınırlı kalmayacak; market ve büfelerde yapılan harcamalarda da geçerli sayılacak.
PRİME ESAS KAZANÇ SAYILMAYACAK
Danıştay, söz konusu ödemelerin “ayni yardım” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti. Bu doğrultuda yemek kartı bakiyesi, nakit olarak çekilemediği ve her alanda kullanılmadığı için sigorta primi hesabına dahil edilmeyecek. Böylece bu ödemeler, çalışanların prime esas kazancına yansıtılmayacak.
YEMEK KARTININ KULLANIM ALANI GENİŞLETİLDİ
Kararda, beslenmenin sadece lokantalarda değil, market ve büfelerden alınan ürünlerle de sağlanabileceği vurgulandı. Bu yorumla birlikte yemek kartlarının marketlerde kullanımının önünde herhangi bir engel kalmadı. Danıştay, yemek kartının geçerli olduğu alanları genişleterek, işçilerin günlük beslenme ihtiyacının farklı şekillerde de karşılanabileceğine dikkat çekti.
SGK GENELGESİYLE PARALEL BİR KARAR
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) daha önce yayınladığı genelgede, yemek kartlarının yalnızca beslenme amacıyla kullanılması halinde prime tabi tutulmayacağını bildirmişti. Danıştay’ın bu son kararı da, söz konusu genelgeyi destekler nitelikte oldu. Artık yemek kartlarının marketlerde de geçerli olması, mevzuat açısından güvence altına alınmış oldu.
ÇALIŞANIN MARKET HARCAMASI SORUN OLMAYACAK
Kararın ardından, çalışanların yemek kartı, çek veya kuponlarıyla market alışverişi yapmaları serbest kalacak. Bu harcamalar nakit ödeme olarak değerlendirilmediği için işverenin prim yükünü artırmayacak. Böylece hem çalışanlar hem de işverenler açısından uygulamada netlik sağlanmış oldu.