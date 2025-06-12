Danıştay Yemek Kartları İçin Son Kararını Verdi! Prim Kesintisinde Flaş Gelişme, Kritik SGK Detayı

YEMEK KARTININ KULLANIM ALANI GENİŞLETİLDİ

Kararda, beslenmenin sadece lokantalarda değil, market ve büfelerden alınan ürünlerle de sağlanabileceği vurgulandı. Bu yorumla birlikte yemek kartlarının marketlerde kullanımının önünde herhangi bir engel kalmadı. Danıştay, yemek kartının geçerli olduğu alanları genişleterek, işçilerin günlük beslenme ihtiyacının farklı şekillerde de karşılanabileceğine dikkat çekti.