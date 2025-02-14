Babacan'dan TÜSİAD'a Destek... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Seslendi

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın adalet eleştirisini işaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Babacan, bu durumun ekonomiyi etkilediğini belirterek "Bir çığlık var. Erdoğan'a sesleniyorum; eğer birazcık basiretiniz varsa, zerre kadar bu ülkenin yarınlarını düşünüyorsanız bu çığlıklara biraz ses verin" dedi.

Onur Özovalı Onur Özovalı
Babacan'dan TÜSİAD'a Destek... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Seslendi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cüneyt Özdemir YouTube kanalına konuk oldu. Programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Babacan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan'ın dünkü Genel Kurul'da yaptığı adalet sistemi eleştirilerine dikkat çekti.

'ÇIĞLIKLARA BİRAZ SES VERİN'

İktidarın ekonomiyi büyütme hedefinin tersine iş dünyasının "tepesine vurduğunu" söyleyen Babacan, “Bu insanlar bir şeyler söylemeye çalışıyor değil mi? Çığlık var. Bu çığlığı bastırmak, korkutmak yerine biraz dinleyin kulağınızı verin, ne diyor bu insanlar? Bu insanlar diyor ki adaletsizlik var ülkede diyorlar. Hukuksuzluk var ülkede diyorlar. Bu sanayici olarak, iş dünyası olarak bizi zora sokuyor diyorlar. Bu insanlar aynı zamanda bu ülkede yatırım yapacak, üretecek, ihracat yapacak ve istihdamı oluşturacak insanlar... Eğer birazcık basiretiniz varsa, zerre kadar bu ülkenin yarınlarını düşünüyorsanız çığlıklara biraz ses verin" diye konuştu.

Babacan'dan TÜSİAD'a Destek... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Seslendi - Resim : 1

'SORUN ŞİMŞEK'TE DEĞİL ERDOĞAN'DA'

Ekonomiyle ilgili eleştirilerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i doğrudan hedef alamayacaklarını çünkü yetki alanının dar olduğunu söyleyen Babacan, "Ekonomiyle ilgili konularda Sayın Şimşek'in adı biraz fazla telaffuz ediliyor. Sayın Şimşek'in dar bir yetki alanı var. Sayın Şimşek'in kendi başına bu ülkenin ekonomisini düzeltecek gücü yok, yetkisi yok. Aslında sorun Sayın Erdoğan'da" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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