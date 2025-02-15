İstanbul'da Barajlardaki Doluluk Oranlarında Son Durum

Şubat ayında etkisini gösteren Sibirya kökenli soğuk hava dalgası ve kar yağışları, barajlardaki su seviyesinin yükselmesine katkı sağladı. Karların erimesi ve su kaynaklarını besleyen derelerin debisinin artmasıyla birlikte, bu ay içerisinde baraj doluluk oranlarında yaklaşık yüzde 10’luk bir artış yaşandı. Ancak, bu yükselişe rağmen doluluk oranlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha düşük olduğu görüldü. Geçen yılın aynı gününde yapılan ölçümlerde barajların ortalama doluluk oranı yüzde 73,25 olarak kaydedilmişti.

İstanbul’a su sağlayan Elmalı Barajı, bugün itibarıyla yüzde 100 doluluk seviyesine ulaştı. Daha önce neredeyse kuruma noktasına gelen Kazandere Barajı’nda doluluk oranı yüzde 76,83’e, Papuçdere Barajı’nda ise yüzde 53,01’e yükseldi.

İstanbul’daki barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:

Ömerli: %68,44

Darlık: %58,74

Elmalı: %100

Terkos: %61,27

Alibeyköy: %48,9

Büyükçekmece: %57,3

Sazlıdere: %47,86

Istrancalar: %48,91

Kazandere: %76,83

Papuçdere: %53,01

Kaynak: DHA