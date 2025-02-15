İstanbul'da Barajlardaki Doluluk Oranlarında Son Durum

İstanbul’da etkili olan yağışlar, barajlardaki su seviyesini artırdı. İSKİ’nin güncel verilerine göre, kentin barajlarındaki doluluk oranı yüzde 60,46’ya ulaştı. Elmalı Barajı tam kapasiteye ulaşarak yüzde 100 doluluk seviyesine erişirken, daha önce kuruyan alanlar yeniden suyla doldu.

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Şubat ayında etkisini gösteren Sibirya kökenli soğuk hava dalgası ve kar yağışları, barajlardaki su seviyesinin yükselmesine katkı sağladı. Karların erimesi ve su kaynaklarını besleyen derelerin debisinin artmasıyla birlikte, bu ay içerisinde baraj doluluk oranlarında yaklaşık yüzde 10’luk bir artış yaşandı. Ancak, bu yükselişe rağmen doluluk oranlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha düşük olduğu görüldü. Geçen yılın aynı gününde yapılan ölçümlerde barajların ortalama doluluk oranı yüzde 73,25 olarak kaydedilmişti.

İstanbul’a su sağlayan Elmalı Barajı, bugün itibarıyla yüzde 100 doluluk seviyesine ulaştı. Daha önce neredeyse kuruma noktasına gelen Kazandere Barajı’nda doluluk oranı yüzde 76,83’e, Papuçdere Barajı’nda ise yüzde 53,01’e yükseldi.

İstanbul'da Barajlardaki Doluluk Oranlarında Son Durum - Resim : 1

İstanbul’daki barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:

Ömerli: %68,44
Darlık: %58,74
Elmalı: %100
Terkos: %61,27
Alibeyköy: %48,9
Büyükçekmece: %57,3
Sazlıdere: %47,86
Istrancalar: %48,91
Kazandere: %76,83
Papuçdere: %53,01

Kaynak: DHA

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