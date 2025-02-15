Merve Taşkın Adliyeye Sevk Edildi
'Müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Sevgililer Günü’nde sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınan Merve Taşkın adliyeye sevk edildi.
Taşkın emniyetten çıkarıldığı sırada sorulara cevap vermezken, fenomen isim hakkında ‘müstehcenlik’ suçlamasıyla işlem yapıldığı bildirildi.
Merve Taşkın, X hesabından yaptığı paylaşımda Sevgililer Günü’nü yalnız geçirmek istemeyenlerle 400 bin lira karşılığında yemek yiyebileceğini söylemişti.
Kaynak: DHA
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