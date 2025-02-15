Genç Kızın Gözyaşları İçindeki 'Portekiz' İsyanı Gündem Oldu, Kimi Destekledi Kimi Linç Etti

Portekiz’e gitmek için yaptığı vize başvurusu reddedilen genç kız gözyaşlarına boğularak isyan etti. Elindeki tüm parayı vize işlemleri için bitiren genç kız, “İzmir'den daha küçük ülke. Biz burayı çerez niyetine almıyor muyduk?" diyerek tepki gösterdi. Genç kızın video sosyal medyada gündem oldu.

Esma Karayel Esma Karayel
Genç Kızın Gözyaşları İçindeki 'Portekiz' İsyanı Gündem Oldu, Kimi Destekledi Kimi Linç Etti

Vize başvurularında yaşanan krizler sürerken, bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı video kısa süre içinde büyük ilgi gördü. Bir genç kız Portekiz’e gitmek için vize başvurusu yaptığını ve reddedildiğini açıkladı.

Genç Kızın Gözyaşları İçindeki 'Portekiz' İsyanı Gündem Oldu, Kimi Destekledi Kimi Linç Etti - Resim : 1

'İZMİR'DEN DAHA KÜÇÜK ÜLKE'

Bir video çekerek bunu paylaşan genç kız, başvuru için tüm parasını harcadığını söyledi ve isyan etti. Gözyaşları içinde tepkisini dile getiren genç kız “Zamanında Kanuni’nin çerez niyetine fethettiği ülkeye 1 hafta gidebilmek için tüm paramı uçak bileti ve vizeye harcadım, borca girdim. İzmir'den daha küçük ülke. Biz burayı çerez niyetine almıyor muyduk?” diye isyan etti.

Genç Kızın Gözyaşları İçindeki 'Portekiz' İsyanı Gündem Oldu, Kimi Destekledi Kimi Linç Etti - Resim : 2

KİMİ DESTEKLEDİ KİMİ LİNÇ ETTİ

Kısa süre içinde herkesin konuştuğu videoya çok sayıda yorum yapıldı. Yorumlarda linç edilen genç kıza kimi sosyal medya kullanıcıları ise destek gösterdi.

Kimileri “Portekiz doğru karar vermiş” diye yorum yaparken kimileri de “Çok üzüldüm durumuna” diye belirtti. Ağlarken kendini videoya çeken genç kız tepki topladı.

Genç Kızın Gözyaşları İçindeki 'Portekiz' İsyanı Gündem Oldu, Kimi Destekledi Kimi Linç Etti - Resim : 3

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Kaynak: Haber Merkezi

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