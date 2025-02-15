Palandöken'de Çığ Meydana Geldi

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nin kuzey pistinde çığ meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken AFAD ekiplerinin her ihtimale karşı bölgede arama faaliyeti başlattığı öğrenildi.

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Olay, saat 11.30 sıralarında Palandöken Kayak Merkezi'nin kayakçılara kapalı olan Yusufun Deresi bölgesinde yaşandı.

İddiaya göre yasaklı bölgeye girerek kayak yapan yabancı uyruklu 4 kayakçı çığa neden oldu. Kayakçılar yara almadan kurtulurken, bölgeye jandarma, AFAD ekipleri yönlendirildi.

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ÖLÜ YA DA YARALI YOK

Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı belirtilen bölgede ekipler, her olasılığa karşın alan taraması gerçekleştiriyor.

Palandöken'de Çığ Meydana Geldi - Resim : 2

VALİ ERZURUM'A DÖNDÜ

Bu arada Ardahan'ın Çıldır ilçesinde gerçekleştirilen 'Uluslararası Altın At Kristal Buz Festivali'nede bulunan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, olayın haber verilmesinin ardından şehre geri döndüğü belirtildi.

MUSTAFA ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA

Yaşanan çığın aydından kente gelen Vali Çiftçi konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çiftçi, herhangi bir kayıp yaşanmadığını ancak her ihtimale karşı ekiplerin bölgede çalışma halinde olduğunu ifade ederken, kısa süre içerisinde akan karların temizlenmesine başlayacaklarını belirtti.

Kayak merkezinde yer alan pistlerde herhangi bir sorun ve risk olmadığını belirten Çiftçi, vatandaşların güvenle kayak yapabileceğini ancak kayak yapılmasına izin verilmeyen bölgelerde zaman zaman bu tür olayların yaşanabildiğini söyledi.

1 KİŞİ ÖLMÜŞ, 3 KİŞİ YARALANMIŞTI

Palandöken Dağı'nda 21 Aralık 2024’te, yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı'nın Sultan Sekisi bölgesinde antrenman yaptığı esnada çığ düşmüştü. Çığ nedeniyle 16 yaşındaki milli sporcu hayatını kaybederken 3 sporcu ise yaralanmıştı.

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Kaynak: AA-DHA

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