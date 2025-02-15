Evine Girmek Üzereyken Kapıda Can Verdi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 53 yaşındaki Fasiye Elekçi, evine girmeye çalışırken aniden yere düşerek hayatını kaybetti. Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Elekçi'nin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

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Evine Girmek Üzereyken Kapıda Can Verdi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Fasiye Elekçi, akşam saatlerinde evine geldi. Elekçi, eve gireceği sırada kapının önünde bir anda yere yığıldı. Olayı fark eden yakınları, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerine ulaştığında, Elekçi'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Evine Girmek Üzereyken Kapıda Can Verdi - Resim : 1

KALP RAHATSIZLIĞI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İlk incelemelere göre, Fasiye Elekçi'nin kalp rahatsızlığı olduğu öğrenildi, ancak kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

Elekçi'nin ani ölümü, ailesi ve mahalle sakinlerinde büyük üzüntüye yol açtı. Yaşamını yitiren kadının cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek.

Kaynak: İHA

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Aydın ölüm kalp krizi
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