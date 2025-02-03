Palandöken’de Kasksız Kayak Yapanlara 14 Bin 765 Liralık Ceza Kesildi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken Dağları'nın Sultan Sekisi bölgesinde 21 Aralık 2024'te 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı çığ faciasının ardından denetimlerin devam ettiğini açıkladı.

Valiliğin genel emri kapsamında Palandöken Kayak Merkezi'nde denetim yapan jandarma ekipleri, ocak ayı boyunca çığ bölgesi olarak belirlenen alana girdikleri gerekçesiyle 4 kişiye 11 bin 812 lira, kayak yaparken kask takmayan 5 kişiye ise 14 bin 765 lira para cezası uyguladı.