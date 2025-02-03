Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 12 Bin 458 Lira

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 458 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 12 Bin 458 Lira

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, piyasadaki toplam işlem hacmi 12 milyon 557 bin 950 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 13 milyon 396 bin 200 lira seviyesindeydi.

Dünkü işlemlerde spot piyasada 1 milyon 8 bin metreküp doğal gaz ticareti yapılırken, piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 81 lira 19 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 835 lira 37 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün toplam 241 milyon 179 bin 327 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 241 milyon 342 bin 522 metreküp oldu.

Kaynak: AA

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