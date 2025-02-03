Ayçiçeği İthalatı için 2,3 Milyar Dolar Harcandı

Türkiye’nin tarımsal üretiminde kritik öneme sahip ayçiçeği ve türevleri ithalatı her geçen yıl artıyor. 2024 yılında Türkiye’nin ayçiçeği ve türevleri ithalatına ödediği rakam tam 2 milyar 331 milyon dolar oldu. Açıklanan dış ticaret verilerine göre, ülkemiz toplamda 3,4 milyon ton ayçiçeği ve türevleri ithal etti.

AYÇİÇEĞİ TOHUMU VE KÜSPE İTHALATINDA LİSTE BAŞI

CHP Edirne Milletvekili ve Ziraat Mühendisi Ediz Ün, ithalatın boyutlarını gözler önüne sererek Türkiye’nin dışa bağımlılığının giderek arttığını vurguladı. Ün, özellikle ayçiçeği tohumu ithalatının azalmasına rağmen ham yağ ve küspe ithalatının rekor seviyelere ulaştığını belirtti.

Ün’ün paylaştığı verilere göre, Türkiye 2023 yılında dünyada en fazla yağlık ayçiçeği tohumu ithal eden ülke oldu. Ayrıca ayçiçeği küspesi ithalatında dünya sıralamasında ikinci sırada yer aldı. Konuya ilişkin konuşan Ün, “Sadece 2024 yılında 1,5 milyon ton küspe ithal edildi ve 405 milyon dolar ödendi” dedi.

CHP’li Ün, özellikle AKP hükümetlerinin tarım politikalarını sert bir dille eleştirerek, son 22 yılda Türkiye’nin 26,6 milyar dolar harcadığını kaydetti.

Ün, AKP’nin uyguladığı yanlış tarım politikaları nedeniyle Türkiye’nin ayçiçeğinde yeterlilik oranının yüzde 50’ye kadar düştüğünü ifade etti. Son 17 yılın 11’inde Türkiye’nin lider olduğunu anımsatan Ün, “Bu gidişle 2024 yılı sonunda hem yağ hem de küspe ithalatında dünya lideri olacağız!” sözleriyle uyarıda bulundu.

EN BÜYÜK SORUN SU

Ün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçim bölgem olan Edirne’de çiftçilerimiz son üç yıldır kuraklık ve tırtıl zararı ile mücadele etmek zorunda kaldı. Bu yıl ise yağışlar yine yetersiz. Eğer hava koşulları bu şekilde devam ederse çiftçi üretim yapamaz hale gelecek. Yetkilileri şimdiden uyarıyorum: Edirne ve Trakya bölgesi için hayati öneme sahip olan ayçiçeğinde üreticiyi gerçekten koruyacak tedbirler bir an önce alınmalıdır. Aksi takdirde bu yıl ayçiçeği ekecek çiftçi bulamayacağız!"

Son olarak, bölgenin en büyük ihtiyacının su olduğuna dikkat çeken Ün, su projelerinin hızla tamamlanması gerektiğini vurguladı:

"Trakya’nın en önemli sorunu su! Bölge için hayati öneme sahip olan tüm sulama projelerinin bir an önce tamamlanması gerekiyor. AKP bu projelere destek vermezse, geçen yıl olduğu gibi sadece 1 milyon ton değil, her yıl 2 milyon ton ithalat yapmak zorunda kalırlar. Gerçi ithalatı seviyorlar! Ama bu düzen ilk seçimde değişecek!"

Kaynak: Haber Merkezi