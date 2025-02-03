Ocak Ayında Fiyatı En Çok Artan ve Azalan Ürünler

Enflasyon rakamlarının açıklamasının ardından fiyatı en çok artan ve azalan ürünler de belli oldu. Bu kapsamda geçtiğimiz ay en yüksek fiyat artışı yüzde 89,83 ile ayakta tedavi hizmetlerinde gerçekleşirken en çok ucuzlayan ürün yüzde 8,13 ile çocuk giyimi oldu.

Ocak Ayında Fiyatı En Çok Artan ve Azalan Ürünler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ayakta tedavi hizmetlerindeki fiyat artışını, yüzde 44,31 ile başka yerde sınıflandırılmayan diğer mali hizmetler, yüzde 43,93 ile demir yoluyla şehirler arası yolcu taşımacılığı izledi.

Ocakta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 34,48 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığı, yüzde 30,49 ile başka yerde sınıflandırılmayan diğer hizmetler, yüzde 28,94 ile evcil hayvanlarla ilgili veterinerlik ve diğer hizmetler yer aldı.

EN ÇOK ÇOCUK GİYİMİ UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü yüzde 8,13 ile çocuk giyiminde gerçekleşti. Bunu yüzde 5,91 ile kadın giyimi, yüzde 5,37 ile erkek giyimi, yüzde 4,47 ile kadın ayakkabısı, yüzde 3,95 ile erkek ayakkabısı, yüzde 3,48 ile çocuk ve bebek ayakkabısı izledi.

Kaynak: AA

Gıda Enflasyonu 10 Ayın Zirvesine Çıkmıştı: Temel Gıda Ürünlerindeki Artışı Tek Tek Açıkladılar: Yüzde 103'lük Zam Gıda Enflasyonu 10 Ayın Zirvesinde
Borsa İstanbul BIST 100 Endeksinde Sert Düşüş! O Hisselerde Kayıp Yüze 4'ü Buldu Borsada Sert Düşüş! Kayıp Yüzde 4'ü Buldu
En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor
Evde Tuz Yakmak Bakın Ne İşe Yarıyor: Duyunca Avuç Avuç Yakacaksınız Evde Tuz Yakmak Bakın Ne İşe Yarıyor: Duyunca Avuç Avuç Yakacaksınız
ÇOK OKUNANLAR
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Emekliye Yapılacak Zam Oranını Açıkladı: Asgari Ücretli, Emekli ve Memurun Kaybı Netleşti Özgür Erdursun Emekliye Yapılacak Zam Oranını Verdi
NOW TV'nin İddialı Dizisi Kızıl Goncalar'ın Final Tarihi Belli Oldu: Yapımcı Faruk Turgut Ağzından Kaçırdı Kızıl Goncalar'ın Final Tarihi Belli Oldu
Dünyada Altın Zengini Ülkeler Belli Oldu! Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı Dünyada Altın Zengini Ülkeler Belli Oldu! Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
BYD'nin Yeni Amiral Gemisi Türkiye'ye Geliyor! Tarih Netleşti BYD'nin Yeni Amiral Gemisi Türkiye'ye Geliyor! Tarih Netleşti
Perdeyi Kornişten Çıkarmadan Temizlemenin Hilesi Ortaya Çıktı: Ev Hanımlarının Altın Tüyosu Perdeyi Kornişten Çıkarmadan Temizlemenin Hilesi Ortaya Çıktı: Ev Hanımlarının Altın Tüyosu