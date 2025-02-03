Dolarda Rekor, Gram Altın Zirveyi Zorluyor! Piyasalar Alev Alev

ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük tarifesi ticarette yeni savaşın fitilini ateşlerken dolar ilk kez 36 TL'nin üzerine çıkarak yeni zirveyi gördü. Gram altın fiyatları da dolardan aldığı destek ile yükselişe geçti.

Dolarda Rekor, Gram Altın Zirveyi Zorluyor! Piyasalar Alev Alev

Ticaret savaşları resmen başlarken, piyasalarda artan endişe dolar kurunu yukarı çekti. Dolar artan riskten kaçışın etkisiyle 36,0015 lira ile yeni zirveyi gördü. Euro/TL, euro/dolar paritesindeki düşüşün etkisiyle 36,90 seviyesinde işlem görüyor.,

Dolarda Rekor, Gram Altın Zirveyi Zorluyor! Piyasalar Alev Alev - Resim : 1

GRAM ALTIN DA YÜKSELİŞTE

Gram altın ise ons altındaki son saatlerdeki toparlanma ve dolar kurunun etkisiyle yüzde 0,62 oranında yükselişe geçerek rekor seviyesine yakın 3.245 TL’ye kadar yükseldi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın Dolar
Borsa İstanbul BIST 100 Endeksinde Sert Düşüş! O Hisselerde Kayıp Yüze 4'ü Buldu Borsada Sert Düşüş! Kayıp Yüzde 4'ü Buldu
2025 Fitre Ücreti Ne Kadar, Kaç TL? Ramazan Öncesi Diyanet'ten Beklenen Açıklama Diyanet 2025 Fitre Ücretini Açıkladı
Gıda Enflasyonu 10 Ayın Zirvesine Çıkmıştı: Temel Gıda Ürünlerindeki Artışı Tek Tek Açıkladılar: Yüzde 103'lük Zam Gıda Enflasyonu 10 Ayın Zirvesinde
Patatesteki Tehlike! Birçok Kişi Dikkat Etmeden Tüketiyor Patatesteki Tehlike! Birçok Kişi Dikkat Etmeden Tüketiyor
Evde Orkide Beslemenin 4 Etkisi: Meğer Boşuna Pahalı Değilmiş Evde Orkide Beslemenin 4 Etkisi: Meğer Boşuna Pahalı Değilmiş
Ocak Ayında Fiyatı En Çok Artan ve Azalan Ürünler Ocak Ayında Fiyatı En Çok Artan ve Azalan Ürünler
ÇOK OKUNANLAR
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Emekliye Yapılacak Zam Oranını Açıkladı: Asgari Ücretli, Emekli ve Memurun Kaybı Netleşti Özgür Erdursun Emekliye Yapılacak Zam Oranını Verdi
Türkiye'de Konutun En Pahalı Olduğu Şehir Belli Oldu: Bu İl İstanbul'u Solladı Türkiye'nin En Pahalı Şehri Oldu
NOW TV'nin İddialı Dizisi Kızıl Goncalar'ın Final Tarihi Belli Oldu: Yapımcı Faruk Turgut Ağzından Kaçırdı Kızıl Goncalar'ın Final Tarihi Belli Oldu
Perdeyi Kornişten Çıkarmadan Temizlemenin Hilesi Ortaya Çıktı: Ev Hanımlarının Altın Tüyosu Perdeyi Kornişten Çıkarmadan Temizlemenin Hilesi Ortaya Çıktı: Ev Hanımlarının Altın Tüyosu
BYD'nin Yeni Amiral Gemisi Türkiye'ye Geliyor! Tarih Netleşti BYD'nin Yeni Amiral Gemisi Türkiye'ye Geliyor! Tarih Netleşti