Dolarda Rekor, Gram Altın Zirveyi Zorluyor! Piyasalar Alev Alev
ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük tarifesi ticarette yeni savaşın fitilini ateşlerken dolar ilk kez 36 TL'nin üzerine çıkarak yeni zirveyi gördü. Gram altın fiyatları da dolardan aldığı destek ile yükselişe geçti.
Ticaret savaşları resmen başlarken, piyasalarda artan endişe dolar kurunu yukarı çekti. Dolar artan riskten kaçışın etkisiyle 36,0015 lira ile yeni zirveyi gördü. Euro/TL, euro/dolar paritesindeki düşüşün etkisiyle 36,90 seviyesinde işlem görüyor.,
GRAM ALTIN DA YÜKSELİŞTE
Gram altın ise ons altındaki son saatlerdeki toparlanma ve dolar kurunun etkisiyle yüzde 0,62 oranında yükselişe geçerek rekor seviyesine yakın 3.245 TL’ye kadar yükseldi.
Kaynak: Haber Merkezi