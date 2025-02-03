Borsa İstanbul BIST 100 Endeksinde Sert Düşüş! O Hisselerde Kayıp Yüze 4'ü Buldu

Borsa İstanbul düşüşle haftaya başlamasının ardından günün ilk yarısında kayıplarını derinleştirdi. BIST 100 endeksindeki değer kaybı gün içinde, yüzde 2'yi, bankacılık endeksindeki azalış ise yüzde 4'ü aştı.

Borsa İstanbul BIST 100 Endeksinde Sert Düşüş! O Hisselerde Kayıp Yüze 4'ü Buldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,81 azalışla 9.823,52 puana geriledi. Borsa İstanbul 100 endeksindeki düşüş, gün içinde yüzde 2'yi aşarken; bankacılık endeksindeki kayıp ise, yüzde 4'ün üzerine kadar çıktı.

Cuma günü, 10.004,38 puandan kapanan BIST 100 endeksi, yeni haftaya 86,04 puan ve 0,86 azalışla 9.918,35 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 180,86 puan azalışla 9.823,52 puana geriledi.

Borsa İstanbul BIST 100 Endeksinde Sert Düşüş! O Hisselerde Kayıp Yüze 4'ü Buldu - Resim : 1

BANKACILIK ENDEKSİNDE DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.754,19, en yüksek 9.918,35 puanı gördü. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,32, holding endeksi yüzde 0,82 değer kaybederken, şu dakikalarda sırasıyla yüzde 1,66 ve yüzde 3,16 düşüşle işlem görüyor.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 18'i değer kazanırken, 81'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Garanti BBVA oldu.

Kaynak: AA

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