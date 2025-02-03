2025 Fitre Ücreti Ne Kadar, Kaç TL? Ramazan Öncesi Diyanet'ten Beklenen Açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, bu yıl fitre miktarını 180 lira olarak belirledi. Diyanet'ten yapılan açıklamada "Fitre olarak belirlenen miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda maddelerinden ayni olarak da verilebilir" denildi.

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2025 Fitre Ücreti Ne Kadar, Kaç TL? Ramazan Öncesi Diyanet'ten Beklenen Açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, bu yıl için geçerli olacak fitre miktarını belirledi. Kurul Başkanı Abdurrahman Haçkalı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 2025 yılı ramazan için fitre miktarı 180 lira olarak kararlaştırıldı.

Diyanet'ten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konu ile ilgili hadisi şerifler, mevcut sosyoekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak, ülkemizde fitre miktarı 2025 yılı ramazan ayından 2026 yılı ramazan ayına kadar 180 lira olarak belirlenmiştir.

2025 Fitre Ücreti Ne Kadar, Kaç TL? Ramazan Öncesi Diyanet'ten Beklenen Açıklama - Resim : 1

'FİTRE GIDA OLARAK DA VERİLEBİLİR'

Fitre olarak belirlenen miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda maddelerinden ayni olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir. Bunun yanında her bir mükellef, kendi günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir."

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Kaynak: AA

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