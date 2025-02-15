Her Gün Farklı Evde Kalarak Saklanan Firari Yakalandı

Samsun’un Terme ilçesinde, 22 yıl 2 ay 22 günlük hapis cezasıyla aranan S.B., JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Firarinin, her gün farklı evlerde saklandığı belirlendi.

Her Gün Farklı Evde Kalarak Saklanan Firari Yakalandı

Samsun'un Terme ilçesinde, 22 yıl 2 ay 22 günlük hapis cezasıyla aranan S.B. (38), JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Firari şüphelinin, yakalanmamak için her gün farklı evlerde saklandığı tespit edildi.

HER GÜN BAŞKA YERDE KALDI

Samsun İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Terme İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan şahısları tespit etmek için çalışma başlattı. Hakkında 'Kasten yaralama' ve 'Tehdit' suçlarından toplam 22 yıl 2 ay 22 gün hapis cezası bulunan S.B.'nin sürekli adres değiştirerek kaçtığı tespit edildi. Ancak JASAT ekipleri, firarinin kaldığı evde operasyon düzenleyerek S.B.'yi yakaladı.

Gözaltına alınan S.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

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