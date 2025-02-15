DEM Parti'den Çok Sert 'Van' Tepkisi: 'Erdoğan'a Soruyoruz...'

DEM Partili Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atanması sonrası Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan 'Süreç ve Kayyım' başlıklı bir basın toplantısı düzenledi. İlk olarak konuşan Hatimoğulları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek "Erdoğan'a soruyoruz. Van'a kayyum atayarak var olan süreci dinamitlemek mi istiyorsunuz, bu diyalog sürecini darbelemeyi mi istiyorsunuz? Kayyumun evvelden atandığını biz çok iyi biliyoruz. Talimatın yurt dışında döndüğü gibi verildiğini de çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

'BUNLARI ASLA KABUL ETMİYORUZ'

"31 Mart'tan sonraki mazbata tartışmaları sırasında Van halkı tarihi bir direnişe imza attı" diyen Hatimoğulları, Van'a kayyım atanmasını 'rövanşist' bir tutum olarak tanımladı. Hatimoğulları, "Bu iktidar, Kürt halkından Van direnişinin intikamını almak istediği için kayyum atanmıştır. Kayyum bizim nezdimizde yok hükmündedir" dedi.

Hatimoğulları, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Türk-Kürt kardeşliğini 1 Ekim'den bu yana Sayın Bahçeli yaptığı her açıklamada ifade etti. Bu saiklerle değerlendirdiğimizde Devlet Bahçeli hakkında da dava açmaları gerekiyor. Çünkü aynı söylemi söyleyen, aynı söylem üzerinden hareket eden yaklaşım, kent uzlaşısı, Cumhuriyet Başsavcısı'nın gözaltına alma gerekçesinde ifade ettiği kent uzlaşısını bir örgütsel suç, Türk-Kürt kardeşliğini ifade etmeyi bir örgütsel suç olarak göstermiştir. Bizler bunu asla kabul etmiyoruz."

'ART NİYETLİ DEĞİL DİYEBİLECEK KİMSE VAR MI?'

Bakırhan ise Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atanmasına "Şimdi buna art niyetli değil diyebilecek kimse var mı? Bakın, gasp edilme sebebi Sayın Zeydan'ın çatışma süren bir bölgeye, çatışmaları engellemek için gittiği söylenen bir soruşturmadır. Şimdi bilirkişi raporunda diyor ki zaten o bölgeye kimse gitmemiştir" diye tepki gösterdi.

Kaynak: Haber Merkezi