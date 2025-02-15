Van'a Kayyım Atanmasına CHP'den Bir Tepki Daha

Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atanmasının ardından bir tepki de CHP İzmir milletvekili Gökçe Gökçen'den tepki geldi. Gökçen açıklamasında, "Yani karar çok önceden verilmişti, harekete geçmek için fırsat kollanıyordu. Kayyum Van halkının iradesine darbedir" dedi.

Onur Özovalı Onur Özovalı
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Van'a Kayyım Atanmasına CHP'den Bir Tepki Daha

Van Büyükşehir Belediyesi’ne, Belediye Başkanı Abdullah Zeydan’on 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından Van Valisi Ozan Balcı kayyım olarak atandı.

Van'a Kayyım Atanmasına CHP'den Bir Tepki Daha - Resim : 1

Van’a atanan kayyımın ardından kamuoyundan tepkiler peş peşe gelirken, bir tepki de CHP İzmir milletvekili Gökçe Gökçen’den geldi. Gökçen, Van’a kayyım atanmasına şu sözlerle tepki gösterdi:

'KARAR ÇOK ÖNCEDEN VERİLDİ'

“Her güne ülkeye yeni bir kötülük yapmak için uyanıyorlar."

Seçimden iki gün önce Van Büyükşehir Belediyesi’ni ele geçirmek için Adalet Bakanlığının dahil olduğu bir operasyon yapılmıştı. Seçimden hemen sonra kayyum girişimi, birçok siyasi partinin ortak tavır göstermesi sonucunda geri çekilmişti. Şimdi ise Van’a kayyum atamak için mahkemeler aracılığıyla yeni bahaneler yarattılar. Yani karar çok önceden verilmişti, harekete geçmek için fırsat kollanıyordu.

Kayyum Van halkının iradesine darbedir.”

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Kaynak: Haber Merkezi

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